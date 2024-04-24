«Люди должны мастурбировать»: Билли Айлиш рассказала о мастурбации перед зеркалом для принятия себя

Билли Айлиш рассказала о своей любви в мастурбации перед зеркалом, которая позволяет ей чувствовать глубокую связь с собой и своим телом. Певица дала большое интервью журналу The Rolling Stone, в котором поговорила на интимные темы.
«Не буду скрывать, но самоудовлетворение — это огромная, огромная часть моей жизни и огромная, огромная помощь для меня. Люди должны мастурбировать, чувак. Я не могу не подчеркнуть это как человек, страдающий от проблем с телом и дисморфией, которые были у меня всю жизнь», — сказала Айлиш.
По ее словам, смотреть в зеркало и думать о своем красивом внешнем виде «очень полезно», поскольку именно так каждый может «создать ситуацию, в которой он выглядит хорошо». Хитмейкерка дала несколько советов, как настроить свет и выбрать подходящие наряды и позы, которые заставят нравится самому себе в зеркале.
«Я поняла, что наблюдение за собой и наблюдение за тем, как я испытываю удовольствие, очень помогло мне полюбить себя и принять себя, а также почувствовать себя увереннее и комфортнее», — добавила она.
Певица поразмышляла о неудобстве, которое возникает при обсуждении «женщин, которые чувствуют себя комфортно в своей сексуальности и общительны в ней». «Это буквально моя любимая тема», — призналась она.
В 2020 году Айлиш во время концерта в Майми высказалась против бодишейминга. Она показала видео, где сняла с себя несколько слоев одежды, а затем погрузилась в черную жидкость, похожую на смолу, и сказала: «Если я одеваюсь так, как мне удобно, то я „не женщина“. Если я снимаю с себя слои одежды, то я „шлюха“».
В следующем году Айлиш, известная своими оверсайз-нарядами, выпустила фотосессию в одежде нежно-розовых тонах, в корсетах и чулках. Тогда певица призналась, что примерно представляет себе реакцию, будучи названой «иконой боди-позитива».