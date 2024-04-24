«Люди должны мастурбировать»: Билли Айлиш рассказала о мастурбации перед зеркалом для принятия себя

В 2020 году Айлиш во время концерта в Майми высказалась против бодишейминга. Она показала видео, где сняла с себя несколько слоев одежды, а затем погрузилась в черную жидкость, похожую на смолу, и сказала: «Если я одеваюсь так, как мне удобно, то я „не женщина“. Если я снимаю с себя слои одежды, то я „шлюха“».