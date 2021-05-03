«Оставьте ее внешность в покое»: пользователи обсуждают фотосессию Билли Айлиш не в оверсайзе

Недавно популярная поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме серию фотографий для британской версии журнала Vogue. На фотографиях исполнительница предстала такой, какой мы ее никогда раньше не видели: в нежно-розовых тонах, в корсетах и чулках. Ее одежда обтягивающая, а черные и неоново-зеленые волосы теперь светлые.
Обладательница нескольких «Грэмми» всегда выделялась своими эксцентричными и мешковатыми нарядами. Она открыто говорила, что такой выбор связан с нежеланием привлекать внимание к своему телу. «Я сделала это [выбрала оверсайз-одежду — Прим. ред.] только потому, что ненавидела свое тело. Люди скажут, что Билли Айлиш нарушает правила или что‑то в этом роде, а я их спрошу, какие‑то правила вообще существуют?», — сказала певица в интервью Dazed в прошлом году.
В конце 2020 года папарацци сфотографировали Айлиш в майке и шортах во время прогулки. Ей было стыдно за эти изображения, и она сказала Vanity Fair, что ее близкие были обеспокоены ее реакцией. «Я очень рада, что это произошло не три года назад, когда мои отношения с телом были самими ужасными», — поделилась певица.
«Я люблю эти фотографии, и мне очень понравилась съемка. Делай, что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное», — написала Айлиш в описании к новым фото. В ответ некоторые пользователи соцсетей и СМИ стали называть певицу «анти-поп-звездой», обвинять в отказе от бунтарского образа ради денег и сожалеть о том, что она не выдержала давления индустрии.
Другие пользователи поддержали Билли Айлиш. И их, кажется, намного больше.