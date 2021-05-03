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«Оставьте ее внешность в покое»: пользователи обсуждают фотосессию Билли Айлиш не в оверсайзе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

Недавно популярная поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме серию фотографий для британской версии журнала Vogue. На фотографиях исполнительница предстала такой, какой мы ее никогда раньше не видели: в нежно-розовых тонах, в корсетах и ​​чулках. Ее одежда обтягивающая, а черные и неоново-зеленые волосы теперь светлые.

Обладательница нескольких «Грэмми» всегда выделялась своими эксцентричными и мешковатыми нарядами. Она открыто говорила, что такой выбор связан с нежеланием привлекать внимание к своему телу. «Я сделала это [выбрала оверсайз-одежду — Прим. ред.] только потому, что ненавидела свое тело. Люди скажут, что Билли Айлиш нарушает правила или что‑то в этом роде, а я их спрошу, какие‑то правила вообще существуют?», — сказала певица в интервью Dazed в прошлом году.

© billieeilish/Instagram
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© billieeilish/Instagram
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© billieeilish/Instagram
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В конце 2020 года папарацци сфотографировали Айлиш в майке и шортах во время прогулки. Ей было стыдно за эти изображения, и она сказала Vanity Fair, что ее близкие были обеспокоены ее реакцией. «Я очень рада, что это произошло не три года назад, когда мои отношения с телом были самими ужасными», — поделилась певица.

«Я люблю эти фотографии, и мне очень понравилась съемка. Делай, что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное», — написала Айлиш в описании к новым фото. В ответ некоторые пользователи соцсетей и СМИ стали называть певицу «анти-поп-звездой», обвинять в отказе от бунтарского образа ради денег и сожалеть о том, что она не выдержала давления индустрии.

Другие пользователи поддержали Билли Айлиш. И их, кажется, намного больше.

В самом интервью для Vogue Билли Айлиш призналась, что примерно представляет себе реакцию общества на новый образ. Она прямо говорит о своем имидже и о том, каково быть названной «иконой бодипозитива». Она объясняет, что какой бы выбор одежды ты ни делал, это на самом деле не имеет отношения к оценке личности.

Моя фишка в том, что я могу делать все, что захочу. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Если вы хотите сделать операцию, идите на операцию. Если вы хотите надеть платье, которое, по мнению кого‑то, выглядит слишком большим, черт возьми, если вы чувствуете, что хорошо выглядите, вы хорошо выглядите.
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