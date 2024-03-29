Билли Айлиш раскритиковала музыкантов, ради денег выпускающих виниловые пластинки в ущерб природе

The Guardian пишет, что группа The Rolling Stones выпустила как минимум 43 виниловых варианта своего прошлогоднего альбома «Hackney Diamonds» с пластинками разного цвета и разным оформлением, хотя у каждой из них был один и тот же треклист. Грядущий альбом Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» выйдет на четырех виниловых изданиях разного цвета, каждый из них включит в себя отдельный бонус-трек, чтобы побудить фанатов купить все четыре.