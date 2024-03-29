Билли Айлиш раскритиковала музыкантов, ради денег выпускающих виниловые пластинки в ущерб природе

Билли Айлиш раскритиковала музыкантов, выпускающих по несколько виниловых вариантов одной и той же пластинки ради увеличения продаж. 22-летняя певица в разговоре с Billboard поделилась своим стремлении вести карьеру экологически чистым и менее вредным для окружающей среды способом.
«Меня очень расстраивает, что я изо всех сил стараюсь быть экологичной и делаю все, что в моих силах, пытаюсь вовлечь всех в свою команду в экологичное развитие. А потом одни из крупнейших артистов в мире создают 40 разных виниловых упаковок с чем‑то уникальным, просто чтобы продажи росли», — посетовала Айлиш на расточительное поведение коллег.
The Guardian пишет, что группа The Rolling Stones выпустила как минимум 43 виниловых варианта своего прошлогоднего альбома «Hackney Diamonds» с пластинками разного цвета и разным оформлением, хотя у каждой из них был один и тот же треклист. Грядущий альбом Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» выйдет на четырех виниловых изданиях разного цвета, каждый из них включит в себя отдельный бонус-трек, чтобы побудить фанатов купить все четыре.
Айлиш выпустила свой альбом «Happier Than Ever» 2021 года в четырех вариантах винила, но они были изготовлены из полностью переработанного черного винила с цветными вставками и обернуты в упаковку из сахарного тростника. В большинстве виниловых релизов используется «чистый» винил с содержанием пластиковой смолы, их продают в одноразовой пластиковой упаковке.
Обладательница двух «Оскаров» призналась, что ее раздражают чрезмерная забота некоторых музыкантов о «своих цифрах и зарабатывании денег». Музыкальная отрасль, по ее мнению, испортилась.
Руководители музыкальной индустрии критиковали артистов, призывающих к борьбе с изменением климата и одновременно записывающихся на винил, в лицемерии.