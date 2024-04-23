Дуров получил телеграм-ник стоимостью 8 млн рублей, который принадлежал техноблогеру

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о своем новом нике, который он получил в подарок. Стоимость ника @pavel, который принадлежал техноблогеру Павлу Федорову, составила 8 млн рублей, сообщил бизнесмен в своем канале.
Федоров получил ник @pavel бесплатно, просто успев зарегистрироваться под ним в мессенджере девять лет назад. Недавно пользователь выставил юзернейм на аукцион на платформе Fragment, где в ходе торгов его приобрел за 15 тыс. TON (около 8 млн рублей) криптоинвестор под ником @founder, а затем подарил его Дурову.
«Поздравляю Павла Федорова и огромное спасибо @founder за щедрый подарок. За последние 18 месяцев было продано имен пользователей и анонимных номеров Telegram на сумму 350 миллионов долларов», — написал Дуров. Ник @pavel появился в его официальном телеграм-канале Du Rove’s Channel.
17 апреля американский журналист Такер Карлсон выпустил почти часовое интервью с Дуровым. Создатель Telegram рассказал о вынужденной продаже «ВКонтакте» и своем новом детище, о выборе ОАЭ для бизнеса, нападении в Сан-Франциско и внимании ФБР и спецслужб США,
о давлении корпораций и политическом нейтралитете и образе жизни.