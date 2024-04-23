Дуров получил телеграм-ник стоимостью 8 млн рублей, который принадлежал техноблогеру

Федоров получил ник @pavel бесплатно, просто успев зарегистрироваться под ним в мессенджере девять лет назад. Недавно пользователь выставил юзернейм на аукцион на платформе Fragment, где в ходе торгов его приобрел за 15 тыс. TON (около 8 млн рублей) криптоинвестор под ником @founder, а затем подарил его Дурову.