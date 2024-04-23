«Я притворялась, что мне нравится»: для кастинга Энн Хэтэуэй заставили поцеловать 10 мужчин

Хэтэуэй продолжает: «Мне сказали: „Сегодня к нам пришли 10 парней, а вы уже прошли кастинг. Наверняка вам не терпится поцеловаться со всеми“. И я решила, что со мной что‑то не так, потому что совсем этого не хотела. По-моему, это было просто отвратительно».