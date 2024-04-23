«Я притворялась, что мне нравится»: для кастинга Энн Хэтэуэй заставили поцеловать 10 мужчин

Ради кастинга на роль Энн Хэтэуэй заставили поцеловать 10 мужчин. Об ужасной практике из 2000-х актриса рассказала в интервью журналу V.
«В 2000-х годах — и это случилось со мной — считалось нормальным просить актера целоваться с другими актерами. Так оценивали химию внутри пары, но на самом деле это худшее испытание», — вспоминает она.
Хэтэуэй продолжает: «Мне сказали: „Сегодня к нам пришли 10 парней, а вы уже прошли кастинг. Наверняка вам не терпится поцеловаться со всеми“. И я решила, что со мной что‑то не так, потому что совсем этого не хотела. По-моему, это было просто отвратительно».
Она объясняет, что в те годы была очень молода, но уже понимала, как легко может оборваться карьера, если продюсеры решат, что «ты трудная».
«Поэтому я просто притворилась, что рада, и принялась за дело. Это не было демонстрацией силы; никто не пытался меня обидеть или причинить мне боль. Просто это было совсем другое время, и теперь мы лучше понимаем вещи», — добавляет Хэтэуэй.
Ранее в беседе с журналистами артистка делилась, что пережила выкидыш в 2015 году, когда играла в бродвейском шоу беременную летчицу: «Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер».
Позже Хэтэуэй узнала, что многие из ее подруг прошли через подобный опыт и нашла исследование, согласно которому выкидышами заканчивается до половины беременностей.
Продюсер ленты «Дьявол носит Prada» вспоминал, что Хэтэуэй не вызывала сомнений ни у кого из его коллег, когда пробовалась на роль в фильме. А вот Мэрил Стрип могли и отказать, поскольку в киноиндустрии актрису не считали смешной.