Энн Хэтэуэй рассказала, как после выкидыша ей приходилось играть беременную

Энн Хэтэуэй пережила выкидыш во время выступлений в шоу, где она играет беременную летчицу. Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.
По словам Хэтэуэй, выкидыш случился в 2015 году — тогда она выступала в бродвейском шоу Grounded. Актриса играла военную летчицу, которая узнает о беременности и переходит на удаленную работу после рождения дочери.
«Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер», — признается Хэтуэй, отмечая, что в первый раз у нее не получилось сыграть как следует. «Было слишком тяжело держать это в себе, быть на сцене и притворяться, что все в порядке», — поясняет она. Впервые о выкидыше она рассказала друзьям, которые пришли навестить ее за кулисами после выступлений.
Позже Хэтэуэй узнала, что многие из ее подруг прошли через подобный опыт и нашла исследование, согласно которому выкидышами заканчивается до половины беременностей. «Я подумала: где эта информация? Почему мы чувствуем себя столь неоправданно изолированными?», — сказала актриса.
Хэтэуэй также рассказала в интервью, как сталкивалась с эйджизмом и сексизмом в индустрии. По ее словам, в начале карьеры ей говорили, что у нее нет сексуальной привлекательности, и что ее карьера пойдет ко дну, когда ей исполнится 35. Тем не менее, по словам, актрисы, она никогда в это не верила.
У Энн Хэтэуэй два сына — Джонатан Роузбэнкс и Дженкс — от актера и ювелирного дизайнера Адама Шульмана, с которым актриса в браке.