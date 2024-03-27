Энн Хэтэуэй рассказала, как после выкидыша ей приходилось играть беременную

«Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер», — признается Хэтуэй, отмечая, что в первый раз у нее не получилось сыграть как следует. «Было слишком тяжело держать это в себе, быть на сцене и притворяться, что все в порядке», — поясняет она. Впервые о выкидыше она рассказала друзьям, которые пришли навестить ее за кулисами после выступлений.