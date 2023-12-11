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Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказал, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:10

Создатели фильма «Дьявол носит Prada» не хотели брать на роль Миранды Пристли актрису Мерил Стрип, поскольку не считали ее смешной. Об этом рассказал в подкасте Hollywood Gold продюсер Венди Финерман.

По его словам, когда кандидатуру Стрип стали рассматривать всерьез, члены киноиндустрии считали ее плохим вариантом. «Люди думали, что мы безумны. Они подзывали меня и говорили «Вы не в своем уме? Она не была смешной и дня в своей жизни», — поделился Финерман.

Продюсер отметил, что ни он, ни его коллеги по «Дьявол носит Prada» не согласились с такой оценкой актрисы. Ведь к тому моменту она уже участвовала в таких лентах как «Смерть ей к лицу» и «Дьяволица».

«Но это в самом деле был другой мир для нее», — признался Финерман, подчеркнув, что Стрип действительно снималась чаще в драматических ролях и была звездой «Выбора Софи», «Музыки сердца» и «Из Африки».

Тем не менее, роль Миранды Пристли была интересна актрисе как раз из‑за ее необычности, считает Финерман. И Стрип превосходно с ней справилась, получив номинацию на «Оскар» за эту работу.

О кастинге «Дьявола носит Prada» кинопродюсер также сказал, что роль Энди Сакс с самого начала хотели отдать Энн Хэтэуэй. Ассистентка Пристли должна была быть типичной американской девчонкой — и Хэтэуэй казалась кинематографистам именно такой.

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Мерил СтрипМиранда ПристлиЭнн Хэтэуэй
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