Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказал, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

Создатели фильма «Дьявол носит Prada» не хотели брать на роль Миранды Пристли актрису Мерил Стрип, поскольку не считали ее смешной. Об этом рассказал в подкасте Hollywood Gold продюсер Венди Финерман.
По его словам, когда кандидатуру Стрип стали рассматривать всерьез, члены киноиндустрии считали ее плохим вариантом. «Люди думали, что мы безумны. Они подзывали меня и говорили «Вы не в своем уме? Она не была смешной и дня в своей жизни», — поделился Финерман.
Продюсер отметил, что ни он, ни его коллеги по «Дьявол носит Prada» не согласились с такой оценкой актрисы. Ведь к тому моменту она уже участвовала в таких лентах как «Смерть ей к лицу» и «Дьяволица».
«Но это в самом деле был другой мир для нее», — признался Финерман, подчеркнув, что Стрип действительно снималась чаще в драматических ролях и была звездой «Выбора Софи», «Музыки сердца» и «Из Африки».
Тем не менее, роль Миранды Пристли была интересна актрисе как раз из‑за ее необычности, считает Финерман. И Стрип превосходно с ней справилась, получив номинацию на «Оскар» за эту работу.
О кастинге «Дьявола носит Prada» кинопродюсер также сказал, что роль Энди Сакс с самого начала хотели отдать Энн Хэтэуэй. Ассистентка Пристли должна была быть типичной американской девчонкой — и Хэтэуэй казалась кинематографистам именно такой.