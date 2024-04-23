«АСТ» снимает с продажи романы «Маленькая жизнь» Янагихары и «Песнь Ахилла» Миллер

Издательство «АСТ» изымает из продажи романы «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Заявление компании опубликовал книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга.
22 апреля «АСТ» разослало письмо книготорговым предприятиям, бизнесменам, маркетплейсам и онлайн-магазинам с уведомлением о необходимости убрать из продажи произведения писательниц, также компания просит вернуть экземпляры поставщикам.
В противном случае книготорговцам грозит административное наказание по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
«Распространитель самостоятельно несет риски, связанные с деятельностью по распространению указанных книг», — предупреждает издательство. Сообщение подписано генеральным директором компании Татьяной Горской.
Вчера стало известно, что «АСТ» убирает с полок магазинов роман Владимира Сорокина «Наследие», а также книги Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни».
Все пять книг ранее попадали в список произведений, подлежащих изъятию из продаж в связи с законом о пропаганде ЛГБТ*. Кроме этих томов в него вошли произведения Достоевского, Кинга, Пруста и других известных и популярных авторов. Перечень составила Ассоциация компаний интернет-торговли, тогда организация заявляла, что он был разработан, но больше не имеет отношения к реальности.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.