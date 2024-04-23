«АСТ» снимает с продажи романы «Маленькая жизнь» Янагихары и «Песнь Ахилла» Миллер

Все пять книг ранее попадали в список произведений, подлежащих изъятию из продаж в связи с законом о пропаганде ЛГБТ*. Кроме этих томов в него вошли произведения Достоевского, Кинга, Пруста и других известных и популярных авторов. Перечень составила Ассоциация компаний интернет-торговли, тогда организация заявляла, что он был разработан, но больше не имеет отношения к реальности.