В сети появился список книг для изъятия из продажи из‑за пропаганды ЛГБТ*. Похоже, он неактуален

«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках. „Мегамаркет“ принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины», — сказали в пресс-службе «Мегамаркета».