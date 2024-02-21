В сети появился список книг для изъятия из продажи из‑за пропаганды ЛГБТ*. Похоже, он неактуален

20 февраля в сети появился список книг, подлежащих изъятию из продаж в «Мегамаркете» в связи с законом о пропаганде ЛГБТ*. В него попали произведения Достоевского, Сорокина, Кинга, Пруста и других известных и популярных авторов. Однако теперь в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что он «не имеет отношения к реальности».
В список попала как российская, так и мировая классика
Перечень романов опубликовал журналист Александр Плющев**. По его информации, эти книги должны были быть убраны из каталога «Мегамаркета».
Он состоит из 250 наименований, в него вошли множество популярных и признанных писателей и романов.
В частности, в нем можно найти «Неточку Незванову» Федора Достоевского, «Наследие» и «Тридцатую любовь Марины» Владимира Сорокина, «Нет» Линор Горалик** и Сергея Кузнецова, «Пир» Платона, сборник «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста.
Также там указаны «Мой любимый sputnik» и «Норвежский лес» Харуки Мураками, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Дети из камеры хранения» Рю Мураками, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски, «Лжец» Стивена Фрая, «Невидимки» Чака Паланика, «Тайная история» Донны Тартт, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Счастливчики» Хулио Кортасара, «Оно», «Четыре сезона» и «Доктор Сон» Стивена Кинга, а также множество других.
Список был составлен еще в 2022 году
В пресс-службе маркетплейса журналистам «Коммерсанта» подтвердили существование списка. Представители сервиса отметили, что перечень составили еще в конце 2022 года после принятия закона о пропаганде ЛГБТ.
«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках. „Мегамаркет“ принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины», — сказали в пресс-службе «Мегамаркета».
Из перечисленных выше книг на площадке удалось найти лишь «Норвежский лес» и «Хорошо быть тихоней», а также по одному изданию «Доктора Сна» и «Четырех сезонов». Все остальные либо не находятся в поиске вовсе, либо их странички недоступны.
В АКИТ говорят, что список неактуален
По словам президента АКИТ Артема Соколова в комментарии РИА «Новости», список был разработан, но больше не имеет отношения к реальности. Он говорит, что перечень собрали в качестве демонстрации депутатам Госдумы того, что может пропасть из магазинов в случае принятия законопроекта.
«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список неактуален — он не имеет никакого отношения к реальности. И это можно легко проверить», — заявил Соколов.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.
** Александр Плющев и Линор Горалик внесены Минюстом в список иностранных агентов.