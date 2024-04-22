«АСТ» прекратило продажи романа Сорокина «Наследие»

Издательство «АСТ» заявило о необходимости прекратить продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Это касается как бумажного, так и электронного формата.
Скриншот электронного письма от издательства опубликовал телеграм-канал «Слова и деньги» независимого издателя и блогера Владимира Харитонова.
В конце января в СК подали заявление с требованием проверить «Наследие» на пропаганду ЛГБТ* и пропаганду насилия над детьми. Одна из авторок заявления — писательница и предпринимательница Ольга Ускова — назвала роман Сорокина «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».
Ускову возмутило, что новая книга Сорокина вышла во время военной операции и накануне президентских выборов в России. Она также заявляет, что, в отличие от «Наследия», «АСТ» затормозило издание ее новой книги «Раша». По мнению писательницы, «Раша» — «это и есть литература нового времени, которую ждут».
Вскоре после этого «Наследие» пропало из онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. В издательстве «АСТ» говорили , что, хоть книга имеет возрастной ценз 18+, ее отправят на независимую экспертизу из‑за жалоб некоторых читателей и общественников.
Владимир Сорокин отвергал обвинения в пропаганде насилия над детьми в романе. Писатель уверен, что, жалуясь на его новую книгу, доносчики преследуют корыстные цели и лгут. «Увы, в современной России прошлое, как ледник, наползает сзади и давит на современность. Настоящее время хрустит под этим ледником все глуше и беспомощней», — заявлял писатель.
«Наследие» Сорокина завершает его трилогию книг о докторе Гарине, начатую «Метелью» (2010) и продолженную «Доктором Гариным» (2021).
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.