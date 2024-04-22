«АСТ» прекратило продажи романа Сорокина «Наследие»

Владимир Сорокин отвергал обвинения в пропаганде насилия над детьми в романе. Писатель уверен, что, жалуясь на его новую книгу, доносчики преследуют корыстные цели и лгут. «Увы, в современной России прошлое, как ледник, наползает сзади и давит на современность. Настоящее время хрустит под этим ледником все глуше и беспомощней», — заявлял писатель.