В России появился аналог одного из самых дорогих лекарств в мире

Выпуском российской «Спинразы» займется биотехнологическая компания «Генериум». Представитель производителя в разговоре с газетой заявил, что аналог будет дешевле американской версии от компании Biogen, упаковка которой в РФ стоит 5,13 млн рублей. Однако точную стоимость лекарства он уточнять не стал.