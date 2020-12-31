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В Екатеринбурге больному спинально-мышечной атрофией ребенку собрали 150 млн рублей на лекарство

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:09

В Екатеринбурге собрали 150 млн рублей для лечения пятимесячного мальчика Миши Бахтина, больного спинально-мышечной атрофией. Об этом в инстаграме сообщил бывший мэр города Евгений Ройзман.

Такая сумма была необходима для того, что оплатить укол препаратом «Золгенсма». Бахтину ранее уже собрали 32 млн рублей для того, чтобы он мог принимать препарат «Спинраза», который используют для поддержания жизни пациента, больного СМА.

«Мы оплатили «Золгенсма» для Миши. Мы успели. Он будет жить и будет здоров. Мы подарили человеку жизнь. Вновь убедился, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Обнимаю всех, кто участвовал в этом, казалось бы, безнадежном, сборе», — написал Ройзман.

Деньги на лечение Мише Бахтину собирали несколько месяцев. Помимо самого Ройзмана, активно собиравшего нужную сумму, оформить пожертвование на лечение мальчика призывал музыкант Андрей Макаревич. О том, как проходил сбор, изданию «Подъем» рассказала мать мальчика Яна Бахтина.

«Сбор шел 3,5 месяца. Это полностью народный сбор: по копеечке, по рублю… Не участвовало меценатов, когда сразу большую сумму закрывают. Это все собиралось абсолютно разными людьми: бабушки, предприниматели, дети. Конечно, огромное спасибо фонду Евгения Ройзмана. Он сделал для нас… Я не люблю слово «чудо», потому что очень много людей причастны к этому сбору, но это оно. Это огромнейший труд всех и каждого. Евгений Вадимович обращался от своего лица ко всем, кто его знает, и вот так помогли».
Яна Бахтина
мать Миши Бахтина
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