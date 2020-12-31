В Екатеринбурге больному спинально-мышечной атрофией ребенку собрали 150 млн рублей на лекарство

В Екатеринбурге собрали 150 млн рублей для лечения пятимесячного мальчика Миши Бахтина, больного спинально-мышечной атрофией. Об этом в инстаграме сообщил бывший мэр города Евгений Ройзман.

Такая сумма была необходима для того, что оплатить укол препаратом «Золгенсма». Бахтину ранее уже собрали 32 млн рублей для того, чтобы он мог принимать препарат «Спинраза», который используют для поддержания жизни пациента, больного СМА.

«Мы оплатили «Золгенсма» для Миши. Мы успели. Он будет жить и будет здоров. Мы подарили человеку жизнь. Вновь убедился, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Обнимаю всех, кто участвовал в этом, казалось бы, безнадежном, сборе», — написал Ройзман.