ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба предложила отложить включение препарата от спинальной мышечной атрофии «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглаву ведомства Тимофея Нижегородцева.

По словам Нижегородцева, «Спинраза» — «невероятно дорогая». Поэтому необходимо время, чтобы решить, откуда брать деньги на закупку препарата. Если препарат включат в список, лекарство будут закупать за счет федерального бюджета.

Позднее в ФАС отметили, что ведомство не против включения «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств. В службе лишь высказали свои опасения. К тому же окончательное решение в любом случае примет правительство России.

В начале недели Минздрав рекомендовал включить «Спинразу» в список ЖНВЛП на следующий год. Ранее с просьбой обеспечить детей со СМА «Спинразой» обращалась к премьеру Мишустину уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

В фармацевтической компании Janssen, которая предложила включить «Спинразу» в список ЖНВЛП, сказали «Таким делам», что если правительство одобрит их инициативу, цена препарата будет на 25% ниже его средней стоимости при госзакупках.

Спинальная мышечная атрофия — редкое наследственное заболевание, которое поражает мышцы всего тела. При ней постепенно утрачиваются моторные функции, человек может перестать двигаться и даже дышать.

Официальная статистика больных СМА в России не ведется. По данным фонда «Семьи СМА», в стране около 5000–7000 пациентов с этим заболеванием. Единственное зарегистрированное в России лекарство для терапии СМА — «Спинраза».