Владимир Сорокин о жалобах на «Наследие»: «Увы, в России прошлое давит на современность»

«Мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы. Многие десятилетия описывая сцены насилия, я задаюсь одним и тем же вопросом: почему люди не могут без этого обойтись? Других целей у меня нет. Если этот вопрос не возникает у читателей, значит, они поверхностно читают мои романы», — заканчивается заявление автора «Наследия».