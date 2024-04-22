Электросамокатчица в Петербурге сбила мальчика и скрылась. Ребенок сломал затылочную кость

Сегодня в 11:57
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Против 52-летней Татьяны из Петербурга возбудили уголовное дело за наезд на электросамокате на пятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 19 апреля на улице Беринга. Электросамокатчица Татьяна врезалась в мальчика, которого вовремя не заметила, а затем уехала оттуда. Ребенок сильно ударился головой, у него диагностировали перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму.

Женщину вычислили по камерам и в тот же день задержали в ее квартире. На следующий день против нее завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В 2023 году краснодарец на электросамокате сбил женщину с малышом на пешеходном переходе. Он тоже скрылся с места происшествия, а пострадавшие получили травмы.

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