Электросамокатчица в Петербурге сбила мальчика и скрылась. Ребенок сломал затылочную кость

Против 52-летней Татьяны из Петербурга возбудили уголовное дело за наезд на электросамокате на пятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел 19 апреля на улице Беринга. Электросамокатчица Татьяна врезалась в мальчика, которого вовремя не заметила, а затем уехала оттуда. Ребенок сильно ударился головой, у него диагностировали перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму.
Женщину вычислили по камерам и в тот же день задержали в ее квартире. На следующий день против нее завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В 2023 году краснодарец на электросамокате сбил женщину с малышом на пешеходном переходе. Он тоже скрылся с места происшествия, а пострадавшие получили травмы.