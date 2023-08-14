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В Краснодаре самокатчик сбил женщину с малышом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

В центре Краснодара мужчина на электросамокате сбил женщину с малышом на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Следственного управления СКР.

12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской женщина с ребенком на руках начала переходить дорогу на зеленый свет светофора, но через несколько секунд их сбил электросамокатчик.

Водитель скрылся, сейчас следователи его ищут и устанавливают обстоятельства. Женщина и ребенок получили травмы: у малыша диагностировали перелом ключицы и ушиб правой руки, а взрослая повредила плечо и шею, также у нее гематома головы.

«ДТП Краснодар» пишет, что самокатчик проехал на красный свет, и возлагает вину на него.

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Следственный комитет
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