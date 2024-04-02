Ученые из Калифорнии и Инсбрука выяснили, что электронные сигареты и вейпы меняют ДНК

«Эпигеном позволяет нам, с одной стороны, оглянуться назад. Он рассказывает нам о том, как наше тело отреагировало на предыдущее воздействие окружающей среды, например, на курение. Аналогичным образом изучение эпигенома может также позволить нам предсказать будущее здоровье и болезни», — рассказал профессор Мартин Видшвендтер.