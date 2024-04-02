Ученые из Калифорнии и Инсбрука выяснили, что электронные сигареты и вейпы меняют ДНК

Ученые из Калифорнийского университета и Университета Инсбрука выяснили, что электронные сигареты и вейпы могут менять ДНК людей. Об этом стало известно из публикации на сайте AACR.
Специалисты проанализировали влияние курения на здоровье более 3,5 тыс. людей. Они обнаружили изменения в клетках щек наподобие тех, которые ранее выявляли у курящих обычные сигареты.
Это подтверждает теорию о том, что электронные устройства для курения могут быть не столь безопасными, как принято считать. Для более точных данных необходимо будет провести дополнительные тесты.
Пока исследователи оценили состояние как тех клеток, которые непосредственно подвергаются воздействию табака, так и тех, которые нет. Они анализировали эпигеном — слой информации на ДНК.
«Эпигеном позволяет нам, с одной стороны, оглянуться назад. Он рассказывает нам о том, как наше тело отреагировало на предыдущее воздействие окружающей среды, например, на курение. Аналогичным образом изучение эпигенома может также позволить нам предсказать будущее здоровье и болезни», — рассказал профессор Мартин Видшвендтер.
Выяснилось, что почти идентичные эпигеномные изменения наблюдаются у курильщиков сигарет и тех, кто курил электронные сигареты, причем — даже у тех, кто за жизнь выкурил менее 100 таких сигает.
При этом эпигенетические изменения, как отметили ученые, позволяют раковым клеткам в эпителии расти быстрее. Пока нельзя сказать, что электронные сигареты напрямую вызывают рак, но, судя по всему, могут ему способствовать.