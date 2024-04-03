Исследование: пары, в которых оба выпивают, могут жить дольше

Пары, в которых согласовано поведение насчет употребления алкоголя (то есть оба выпивают), как правило, живут дольше. Об этом говорится в исследовании профессорки Киры Бердитт из Мичиганского университета.
Источником вдохновения для работы ученой послужила популярная теория «партнерство в борьбе с алкоголизмом». Согласно ней, пары со схожими привычками в употреблении спиртного обычно лучше чувствуют себя в браке — дольше не расходятся, у них меньше конфликтов.
Хотя во многих исследованиях изучалось влияние алкогольных привычек на качество супружеской жизни, последствия для здоровья были не столь очевидны. Поведение, благоприятное для брака, не обязательно полезно для здоровья, пояснила ученая.
В этом исследовании употребление алкоголя парами изучалось в рамках его влияния на здоровье, смертность и выход на пенсию. «Мы обнаружили, что пары, в которых оба партнера употребляли алкоголь в течение последних трех месяцев, прожили дольше, чем другие супруги, которые либо оба указали на то, что не употребляли алкоголь, либо имели несогласованный характер употребления алкоголя, в котором один пил, а другой нет», — отметила Бердитт.
Хотя может показаться, что это рекомендация больше выпивать со своим супругом, авторка работы предостерегает от такого прочтения. В исследовании понятие «употребление алкоголя» определялось очень широко. Под ним понимался положительный ответ на вопрос, выпивал ли респондент в последние три месяца.
Результаты исследования показывают, что важно помнить простую мысль — супруги влияют на здоровье друг друга. А согласие в употреблении алкоголя в паре может отражать совместимость партнеров в их образе жизни, интимности и удовлетворенности отношениями.
«В ходе других исследований мы также обнаружили, что у пар, которые пьют вместе, как правило, улучшается качество отношений, и это может быть связано с тем, что это увеличивает близость», — считает Бердитт.
В ВОЗ считают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление его даже в небольших и умеренных количествах повышает риск развития рака, указывают в организации.
По мнению некоторых экспертов, лимит ежедневного употребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин (это примерно 50 грамм 40%-й водки, 200 грамм 9-11%-го вина и 400 грамм 3-5%-го пива) и трех стандартных доз для мужчин (75 грамм водки, 300 грамм вина, 600 грамм пива). При соблюдении лимита и трех-четырех дней абсолютной трезвости в неделю, такие дозы не представляют опасности для здоровья, отмечают специалисты.