Исследование: пары, в которых оба выпивают, могут жить дольше

В этом исследовании употребление алкоголя парами изучалось в рамках его влияния на здоровье, смертность и выход на пенсию. «Мы обнаружили, что пары, в которых оба партнера употребляли алкоголь в течение последних трех месяцев, прожили дольше, чем другие супруги, которые либо оба указали на то, что не употребляли алкоголь, либо имели несогласованный характер употребления алкоголя, в котором один пил, а другой нет», — отметила Бердитт.