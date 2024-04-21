Дени Вильнев уже начал писать сценарий «Дюны-3»

Сегодня в 08:57
Фото: Warner Bros.

Дэни Вильнев рассказал в интервью The New York Times, что уже приступил к написанию сценария третьей «Дюны».

По словам режиссера, он абсолютно точно знает, что покажет в фильме, но подробности раскрывать не станет. «Могу лишь сказать, что в нем будет много огневой мощи, чему я очень рад», — добавил он.

Еще Вильнев назвал Пол Атрейдиса «Майклом Корлеоне из мира фантастики», а также похвалил тех, кто придумал то самое ведро для попкорна.

Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта вышла на экраны 28 февраля 2024 года. Главные роли в фильме исполнили Тимоте Шаламе, Остин Батлер, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Стеллан Скарсгорд.

Прокатные сборы ленты превзошли показатели предыдущего фильма по всему миру и за первый месяц составили более 500 млн долларов. Первая часть франшизы вышла в 2021 году.

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