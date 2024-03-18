«Дюна-2» собрала почти полмиллиарда долларов

После 10 дней на большом экране «Часть вторая» превзошла весь показатель первого фильма в США, заработавшего за тот же период 108 млн долларов, а за все время — 433 млн. Стоить отметить, что «Дюна» 2021 года вышел одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, поэтому сборы меньше, чем могли бы быть.