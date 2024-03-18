«Дюна-2» собрала почти полмиллиарда долларов

Сегодня в 09:59
Фото: IMAX/YouTube

«Дюна: Часть вторая» собрала в мировом прокате 494,7 млн долларов, передает Variety. Сборы продолжения франшизы вот-вот перевалят отметку в полмиллиарда.

«Дюна-2» Дени Вильнева заработала в Северной Америке 208 млн долларов, в остальном мире — 289,4 млн. В этом году лента пока что занимает лидирующее место в рейтинге самых кассовых внутри США и в мире.

После 10 дней на большом экране «Часть вторая» превзошла весь показатель первого фильма в США, заработавшего за тот же период 108 млн долларов, а за все время — 433 млн. Стоить отметить, что «Дюна» 2021 года вышел одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, поэтому сборы меньше, чем могли бы быть.

Благодаря обсуждениям и интересу к форматам IMAX и 35 миллиметрам продажи билетов на «Дюну-2» продолжают расти. За выходные фильм заработал более 100 млн долларов только на экранах IMAX, став седьмым по скорости фильмом, достигшим этого результата.

Warner Bros. и Legendary Entertainment отдали на производство сиквела «Дюны» 190 млн долларов, на продвижение — примерно 100 млн.

Триквел «Дюны», вероятнее всего, тоже будет снят на волне успеха сиквела. Этого хочет и сам режиссер Вильнев, на это надеется исполнитель роли Дункана Айдахо Джейсон Момоа.

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