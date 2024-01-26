«Да вы все извращенцы»: ведро попкорна к выходу «Дюны-2» сравнили с игрушкой для взрослых

Не все фанаты «Дюны» остались довольны выбором студии. Часть из них вспомнила, что в первой части Пол Атрейдис должен пройти тест на человечность и засунуть руку в таинственную коробку, которая причиняет ему невообразимую боль. После выхода фильма момент с ней превратился в шаблон для мемов, и кое‑кто вспомнил о нем и сейчас.