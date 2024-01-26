«Да вы все извращенцы»: ведро попкорна к выходу «Дюны-2» сравнили с игрушкой для взрослых

В сети появились фотографии ведра для попкорна, которое попадет в американские кинотеатры вместе с премьерой «Дюны: Часть вторая» Дени Вильнева. В сети крышку в форме головы песчаного червя высмеяли и сравнили с очень странной секс-игрушкой.
Утечку с промоведром показал киноблогер Крис Паркер. Ведро закрывается крышкой в виде пасти червя с зубами и горлом, в которое можно просунуть руку и достать попкорн.
Гигантские черви Шаи-Хулуды стали одним из символов книг Фрэнка Герберта и связанных с ними фильмов. Неудивительно, что в студии Warner Bros. решили использовать их для промоакций. Правда, исполнение оставляет желать лучшего.
В сети решили, что крышка очень похожа на флешлайт и очень многие будут ее использовать не только для попкорна.
Появление фотографий стаканов испортило многим ожидание премьеры. Теперь пользователи опасаются столкновения с извращенцами в кинозале.
Кто‑то на реддите заметил, что «зубы» червя могут причинить неудобство во время просмотра, ведь на них может скапливаться масло и пачкать руки.
Не все фанаты «Дюны» остались довольны выбором студии. Часть из них вспомнила, что в первой части Пол Атрейдис должен пройти тест на человечность и засунуть руку в таинственную коробку, которая причиняет ему невообразимую боль. После выхода фильма момент с ней превратился в шаблон для мемов, и кое‑кто вспомнил о нем и сейчас.