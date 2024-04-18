Минздрав проверит фертильность миллионов россиянок

Сегодня в 17:18
Фото: агентство «Москва»

Минздрав отправил регионам методические рекомендации о проверке репродуктивного здоровья россиян. На документ обратил внимание «Коммерсант», его текст опубликовал «Медвестник».

Диспансеризация фертильного населения включена правительством в план Года семьи и нужна для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 20 марта председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин заявил, что в 2024 году эта процедура охватит около 6 млн россиян.

Авторы указывают, что «с учетом возрастной структуры отцовства в России» и особенностей организации оказания медицинской помощи детям и взрослым «целесообразно в рамках диспансеризации считать мужчинами репродуктивного возраста мужчин в возрасте 18—49 лет». Аналогичные рамки установлены и для женщин.

Диспансеризацию будут проводить в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога поликлиник. Осмотр мужчин проведет уролог либо специально подготовленный хирург.

Пациентов поделят на три группы в зависимости от хронических заболеваний или факторов риска их развития. В первую попадут совершенно здоровые пациенты, во вторую — женщины без диагностированных заболеваний, но с факторами риска их появления, либо мужчины с избыточной массой тела, перенесенными ИППП или заболеваниями желез и эндокринной системы. К третьей отнесут женщин с серьезными гинекологическими заболеваниями и мужчин с бесплодием, отклонениями спермограммы либо после лечения от онко- и аутоимунных заболеваний.

За прошлый год в России родились 1,264 млн детей — это минимальное число с 1999 года.

В конце прошлого года Владимир Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России. Он напомнил, что 4–5 детей раньше были традицией для семей.

По его мнению, справиться с демографическими проблемами деньгами и программами для молодых семей невозможно, а решить их помогут только персональные идеалы.

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