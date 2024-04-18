Минздрав проверит фертильность миллионов россиянок

Пациентов поделят на три группы в зависимости от хронических заболеваний или факторов риска их развития. В первую попадут совершенно здоровые пациенты, во вторую — женщины без диагностированных заболеваний, но с факторами риска их появления, либо мужчины с избыточной массой тела, перенесенными ИППП или заболеваниями желез и эндокринной системы. К третьей отнесут женщин с серьезными гинекологическими заболеваниями и мужчин с бесплодием, отклонениями спермограммы либо после лечения от онко- и аутоимунных заболеваний.