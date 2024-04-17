Мелисса Баррера рассказала о своих чувствах после увольнения из «Крика-7»

«Очевидно, я не знала, какой будет реакция. Увидеть любовь и поддержку фанатов, людей, которые понимают, что это больше, чем просто фильм — то, что происходит, это не только о фильме, это нечто более глубокое — я очень благодарна», — сказала актриса.