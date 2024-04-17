Мелисса Баррера рассказала о своих чувствах после увольнения из «Крика-7»

Мексиканская актриса Мелисса Баррера, известная по фильмам «Крик-5» и «Крик-6», рассказала в интервью Entertainment Weekly о своих чувствах после увольнения из культовой слэшер-франшизы.
Артистка призналась, что чувствовала себя «одинокой и напуганной, попросту в темном месте». Справиться с этим ей помогли поклонники «Крика». Их поддержку Баррера назвала «очень прекрасной, очень неожиданной».
«Очевидно, я не знала, какой будет реакция. Увидеть любовь и поддержку фанатов, людей, которые понимают, что это больше, чем просто фильм — то, что происходит, это не только о фильме, это нечто более глубокое — я очень благодарна», — сказала актриса.
По ее мнению, фандомы отражают творческих личностей, которые стоят за искусством. «Вы привлекаете людей с той же энергией, которую вы вложили», — отметила Баррера.
Она добавила, что на сегодняшний день ей важно работать с людьми, которые разделяют ее взгляды на мораль и духовность. «Это важно для меня сейчас больше, чем когда‑либо», — подчеркнула актриса.
Хотя Баррера потеряла роль в «Крике-7», она готовится к премьере хоррора «Эбигейл». «Это всегда была моя мечта — появиться в вампирском фильме», — заявила она.
«Эбигейл» сняли режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, работавшие над фильмами «Крик-5» и «Крик-6». Они покинули франшизу, поскольку график съемок седьмой части совпадал с работой над «Эбигейл».
Баррера изначально должна была сыграть одну из центральных ролей в «Крике-7», но была отстранена от проекта в ноябре 2023 года. Это произошло из‑за комментариев актрисы в сети о войне Израиля против ХАМАС.