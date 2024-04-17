Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии единогласно принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, сообщает телеканал Mtavari Arkhi.
По информации издания, законопроект поддержали 83 парламентария, против проголосовало 0. Остальные 50 воздержались от голосования.
В процедуре приняли участие только представители правящей партии «Грузинская мечта». Депутаты от оппозиции покинули зал перед началом голосования после конфликта с другими парламентариями.
В разговоре с Би-би-си президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятый законопроект копией «путинского закона» об иноагентах. Она заявила, что наложит вето на поправки, но отметила, что оно может быть преодолено большинством в парламенте.
Повторное внесение законопроекта вызвало волну протестов в Тбилиси. Противники поправок ежедневно организовывали митинги в центре города.
В марте 2023-го парламент уже принимал в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После этого в Тбилиси, Батуми и ряде других грузинских городов начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Спустя два дня «Грузинская мечта» и «Сила народа» заявили, что отзовут законопроект об иноагентах из парламента.
Законопроект об иноагентах был повторно внесен в парламент в апреле 2024-го правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Новую версию документа представили с теми же формулировками, что и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Его заменили на «организацию, проводящую интересы иностранной силы».