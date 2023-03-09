В Грузии из парламента отозвали законопроект об иноагентах на фоне массовых протестов

«На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. Спасибо героическим сотрудникам правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие. Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — говорится в совместном заявлении «Грузинской мечты» и движения «Сила народа».