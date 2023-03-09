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В Грузии из парламента отозвали законопроект об иноагентах на фоне массовых протестов

Семён Гудошников
Сегодня в 09:25

Правительство Грузии и правящая партия «Грузинская мечта» отозвали законопроект об иностранных агентах на фоне массовых протестов. Об этом сообщает «Рустави 2».

«На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. Спасибо героическим сотрудникам правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие. Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — говорится в совместном заявлении «Грузинской мечты» и движения «Сила народа».

Депутаты пообещали лучше объяснить общественности, почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в Грузии, «когда спадет эмоциональный фон». «Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в сторону Европы, что является принципиальным выбором грузинского общества», — добавили они.

Грузинская оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва законопроекта.

В конце февраля движение «Сила народа», критикующее евроинтеграцию, внесло в грузинский парламент два законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Согласно первому законопроекту, если 20% годового дохода СМИ или НКО составляет зарубежное финансирование, они должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях. Второй законопроект также касается физических и юридических лиц.

Законопроекты поддержала правящая партия «Грузинская мечта», 7 марта законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении. Инициативу раскритиковал ряд высокопоставленных европейских и американских чиновников, посольство США в Грузии заявило о «черном дне грузинской демократии».

После этого в Тбилиси, Батуми и ряде других грузинских городов начались массовые протесты. Демонстранты называли законопроект российским, требовали от властей его отмены и продолжения курса на интеграцию с Европой. Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, которая заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят.

Вечером 7 и 8 марта многотысячные митинги у грузинского парламента в центре Тбилиси переросли в столкновения с полицией. Демонстранты кидали в правоохранителей камни и бутылки, били окна здания законодательного органа, пускали в него фейерверки и пытались прорваться внутрь. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

По сообщениям МВД Грузии, на тбилисских митингах были задержаны 133 человека по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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