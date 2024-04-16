«Сказку» Сокурова покажут в кинотеатрах Великобритании и США

«Сказку» Александра Сокурова покажут в кинотеатрах в Великобритании и США, об этом сообщает ScreenDaily.
Компания Juno Films приобрела международные права на прокат ленты после ее мировой премьеры на фестивале в Локарно в 2023 году.
По данным СМИ, международный релиз фильма состоится поздней осенью сразу после фестивальных показов. Помимо США и Великобритании Juno Films приобрела права на показ картины в Австралии и Новой Зеландии, Германии, Испании, Мексике, Польше, Бельгии и Нидерландах.
Действие «Сказки» происходит во время Второй мировой войны, причем весь сюжет вымышленный. Главные герои фильма — Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль.
В октябре Минкульт запретил показ фильма на международном фестивале «Каро.Арт». Постановщик предполагал, что другие его ленты ждет негласный запрет на показ.