В Минске отменили показы фильмов Александра Сокурова

Сегодня в 20:12
Фото: YouTube

В Минске отменили показы фильмов Александра Сокурова «Солнце» и «Сказка». Это стало известно из соцсетей киноклуба Falcon, который должен был провести мероприятия.

По словам представителей площадки, показы не состоятся «по техническим причинам». Предполагалось, что после показов Сокуров встретится со зрителями.

Также в программе была встреча с режиссером Александром Золотухиным, учеником Сокурова. Он должен был представить в Беларуси свой фильм «Мальчик русский».

Мероприятия отменили после того, как после них высказались белорусские активисты, в частности ведущий канала СТВ Николай Азаренок и директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Азаренок заявлял, что творчество Сокурова представляет собой «псевдоинтеллектуальную порнуху», а самого режиссера называл «поганой интеллигенцией».

Новость об отмене кинопоказов в Минске он поприветствовал фразой «Не тот расклад, не та пора» и подчеркнул, что «патриотическая общественность была настроена категорически».

«Ждем Никиту Михалкова, Владимира Бортко и других великих деятелей культуры и искусства. А гнилых либералов и друзей Алексиевич не ждем», — заявил Азаренок.

Гигин, в свою очередь, призвал Беларусь «создавать новую культуру, а не питаться остатками с перестроечного стола» и выразил мнение, что приезд Сокурова в Минск «пользы бы не принес».

В октябре Минкульт РФ запретил показ в Москве фильма «Сказка» Сокурова. Затем ленте не выдали прокатное удостоверение. После этого кинематографист заявил, что у него «нет возможности работать сейчас в России».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+