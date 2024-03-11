В Минске отменили показы фильмов Александра Сокурова «Солнце» и «Сказка». Это стало известно из соцсетей киноклуба Falcon, который должен был провести мероприятия.
По словам представителей площадки, показы не состоятся «по техническим причинам». Предполагалось, что после показов Сокуров встретится со зрителями.
Также в программе была встреча с режиссером Александром Золотухиным, учеником Сокурова. Он должен был представить в Беларуси свой фильм «Мальчик русский».
Мероприятия отменили после того, как после них высказались белорусские активисты, в частности ведущий канала СТВ Николай Азаренок и директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Азаренок заявлял, что творчество Сокурова представляет собой «псевдоинтеллектуальную порнуху», а самого режиссера называл «поганой интеллигенцией».
Новость об отмене кинопоказов в Минске он поприветствовал фразой «Не тот расклад, не та пора» и подчеркнул, что «патриотическая общественность была настроена категорически».
«Ждем Никиту Михалкова, Владимира Бортко и других великих деятелей культуры и искусства. А гнилых либералов и друзей Алексиевич не ждем», — заявил Азаренок.
Гигин, в свою очередь, призвал Беларусь «создавать новую культуру, а не питаться остатками с перестроечного стола» и выразил мнение, что приезд Сокурова в Минск «пользы бы не принес».