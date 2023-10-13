Минкульт запретил показ в Москве фильма «Сказка» Александра Сокурова

«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь», — написал Сокуров.