Минкульт запретил показ в Москве фильма «Сказка» Александра Сокурова

Министерство культуры запретило показ фильма «Сказка» 15 октября на международном фестивале «Каро.Арт», сообщил режиссер Александр Сокуров в своем телеграм-канале. Он не надеется, что картине выдадут прокатное удостоверение.
«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь», — написал Сокуров.
Постановщик полагает, что другие его фильмы ждет «негласный запрет» на показ. «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — добавил он.
Черно-белая картина «Сказка» должна была стать фильмом закрытия кинофестиваля «Каро.Арт». Действие художественного фильма происходит во время Второй мировой войны, причем весь сюжет вымышленный.
Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно 6 августа. Уже тогда Сокуров допускал, что судьба его нового фильма может сложиться непросто, в том числе в России.