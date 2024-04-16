В Тверской области трансперсонам запретили участвовать в поэтическом конкурсе

Согласно условиям, участвовать во всероссийской премии имени тверского поэта-песенника могут все желающие, независимо от гражданства, национальности, профессии и места проживания. На рассмотрение жюри их произведения выдвигают органы государства и местного самоуправления, общественные объединения, издательства, редакции журналов, отделения союзов писателей и литераторов, а также учреждения культуры и образования. Однако дальше документ устанавливает одно важное исключение.