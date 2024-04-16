В Тверской области трансперсонам запретили участвовать в поэтическом конкурсе

Согласно условиям, участвовать во всероссийской премии имени тверского поэта-песенника могут все желающие, независимо от гражданства, национальности, профессии и места проживания. На рассмотрение жюри их произведения выдвигают органы государства и местного самоуправления, общественные объединения, издательства, редакции журналов, отделения союзов писателей и литераторов, а также учреждения культуры и образования. Однако дальше документ устанавливает одно важное исключение.
«В целях сохранения традиционных для российского общества и разделяемых всеми традиционными религиозными конфессиями представлений о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве к участию в конкурсе не допускаются граждане, сменившие пол», — сказано в условиях.
Литературная премия имени Андрея Дементьева учреждена при поддержке правительства Тверской области и вручается властями региона.
Закон о запрете трансгендерного перехода был принят Госдумой в июле прошлого года. Согласно ему, операции по смене пола в России были запрещены всем гражданам, кроме детей с врожденными аномалиями, связанными с нарушениями формирования половых органов, также бан коснулся и препаратов, помогающих совершить такой переход.
Из‑за этого единственным разрешенным методом лечения людей с гендерной дисфорией остается конверсионная терапия, эффективность которой не доказана.