Российские психиатры предлагают лечить трансперсон психотерапией. Других методов не существует

«Если Минздрав примет этот вариант клинических рекомендаций, это будет означать, что конверсионная терапия будет официально признана в качестве одного из методов лечения гендерной дисфории. Эффективность конверсионной терапии научно не доказана, поэтому с технической точки зрения она не может войти в клинические рекомендации. Однако идеологические соображения могут перевесить доказательную медицину», — поделилась мнением с «Коммерсантом» исследовательница трансгендерности Яна Кирей-Ситникова.