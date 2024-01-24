Российские психиатры предлагают лечить трансперсон психотерапией. Других методов не существует

Российское общество психиатров опубликовало проект клинических рекомендаций по лечению гендерной дисфории, обратил внимание «Коммерсант». Среди рекомендованных методов в нем есть только психотерапия с целью «примирения с врожденным полом».
Согласно документу, целями такой психотерапии станет примирение человека с его врожденным полом: «достижение реалистичности представлений о своем состоянии, выработка адаптационной модели поведения, деактуализация полоролевого конфликта, попытка примирения с врожденным полом, коррекция нарушений развития».
Например, на первом этапе терапии психиатры предлагают использовать мотивационное интервью, где пациентов знакомили бы с курсом лечения и перспективами после прохождения. Среди подходов к терапии упоминаются лишь когнитивно-поведенческая психотерапия и терапия принятия и ответственности.
«Мотивационное интервью используется для преодоления ригидной установки на перемену пола, реалистической оценки возможностей и ограничений терапии, формирования первичного плана психотерапевтической коррекции», — говорится в комментарии психиатров.
Составители документа признают, что лечения расстройства половой идентификации не существует, как и нет способов предотвращения развития этого состояния.
В тексте упоминаются смена пола и гормональная терапия, однако лишь в контексте запрета трансгендерного перехода. Соответствующий закон вступил в силу 24 июля прошлого года.
«Если Минздрав примет этот вариант клинических рекомендаций, это будет означать, что конверсионная терапия будет официально признана в качестве одного из методов лечения гендерной дисфории. Эффективность конверсионной терапии научно не доказана, поэтому с технической точки зрения она не может войти в клинические рекомендации. Однако идеологические соображения могут перевесить доказательную медицину», — поделилась мнением с «Коммерсантом» исследовательница трансгендерности Яна Кирей-Ситникова.
Она также отметила, что среди методов диагностики психиатры называют осмотр половых органов и вопросы о сексуальных практиках, — это трансперсоны считают неприемлемым.
Опрошенный газетой врач-психиатр Руслан Исаев считает, что в психотерапии нет ничего страшного и она абсолютно нормальна. Анонимный психиатр в статье спорит с ним, отмечая, что наука не может оценить результативность и эффективность психотерапии.