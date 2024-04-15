Протодиакона Андрея Кураева* восстановили в сане и приняли в Константинопольский патриархат

Протодиакон Андрей Кураев* рассказал в фейсбуке**, что патриарх Константинопольский Варфоломей вернул ему духовный сан и принял его в число своих клириков.
Кураев* процитировал положение о принятии его в Константинопольский патриархат. В нем говорится, что наложенные на священнослужителя наказания «никоим образом не вытекают из церковных критериев».
В связи с этим Кураева* освободили от наказания «в виде лишения свящества» и разрешили вернуться к церковному служению. Теперь, как указали в документе, он может «в полной мере пользоваться всем, что надлежит» его статусу, как и прежде.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева* сана в апреле 2023 года, хотя намеревался это сделать еще в 2020 году. Изначальным поводом для этого стало оскорбление умершего священника — протоирея Александра Агейкина.
До этого Кураев* неоднократно критиковал работу многих высокопоставленных в Русской православной церкви лиц. В 2014 году Кураева* уволили из Московской духовной академии.
Позиция Кураева* часто шла вразрез с официальной линией руководства РПЦ. Например, он спорил с патриархом из‑за фильма Алексея Учителя «Матильда», говорил о проблемах гомосексуальности и педофилии в церкви и выступал в поддержку Pussy Riot.
В 2022 году Кураева* оштрафовали по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в статье в ЖЖ. В конце 2023 года стало известно, что протодиакон покинул Россию.
*Минюст РФ признал Андрея Кураева иностранным агентом
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