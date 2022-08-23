Протодиакон Андрей Кураев не хочет уезжать из России после штрафа за дискредитацию ВС

Суд оштрафовал протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России. В удаленной статье в ЖЖ, которая и послужила поводом для возбуждения дела, он писал о событиях на Украине и Гражданской войне в России.

«Разные адвокаты мне хором говорят, что пора эвакуироваться: второй суд грозит уже реальным тюремным сроком. Честно скажу: уезжать не хочу. Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя, — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова», — прокомментировал Кураев решение Никулинского районного суда в своем блоге.

Кураев решил удалить свои заметки, написанные 23 февраля, «чтобы затруднить будущим доносчикам их благородный труд». Он написал, что будет благодарен за помощь в выплате штрафа, но попросил не отправлять ему деньги из‑за границы, «чтобы не оказаться „иностранным агентом“».

«Что именно суд счел преступным в моей статье — не знаю. Мотивировочная часть судебного постановления не зачитывалась. В материалах дела конкретные слова или цитаты также отсутствовали», — добавил Кураев. Заметку, посвященную суду, он озаглавил «Пришли и за мной».

Андрей Кураев — российский религиозный и общественный деятель, один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей РПЦ. Его позиция неоднократно шла вразрез с официальной линией руководства церкви. Например, он спорил с патриархом из‑за фильма Алексея Учителя «Матильда», говорил о проблемах гомосексуальности и педофилии в церкви и выступал в поддержку Pussy Riot.

В декабре 2020 года Епархиальный суд усмотрел в заявлениях Кураева «признаки хулы на Церковь» и решил лишить его сана. Поводом стала запись в блоге протодиакона, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Патриарх Кирилл утвердил решение суда Московской городской епархии о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, однако отложил издание указа об этом на неопределенный срок, чтобы дать ему время на переосмысление своей позиции. «Что ж, раз дано время на „переосмысление“, буду паки и паки думать», — написал тогда Кураев.