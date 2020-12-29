Протодиакона Андрея Кураева лишили сана за оскорбление умершего священника

Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт московской епархии. Теперь решение должен утвердить патриарх Кирилл.

Кураева лишили сана из‑за оскорбления протоиерея Александра Агейкина в «Живом журнале». Пост появился 21 апреля, в день смерти Агейкина из‑за коронавирусной инфекции. Кураев заявил, что в его памяти скончавшийся священник останется «как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

«Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», — говорится в сообщении епархии.

В апреле патриарх Кирилл временно отстранил от служения Андрея Кураева за «цинизм» и «безнравственность».