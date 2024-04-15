Дональд Гловер откажется от псевдонима Childish Gambino после выхода еще двух альбомов

Американский актер и музыкант Дональд Гловер заявил, что откажется от творческого альтер-эго Childish Gambino после релиза еще двух альбомов. Об этом написал Deadline.
Артист пообещал в эфире на радио Gilga, что пластинки «Atavista» и «Bando Stone & the New World» станут последними в дискографии проекта Childish Gambino. Будет ли после этого Гловер записывать музыку под другим именем, неизвестно.
За работу в качестве Childish Gambino Гловер получил пять премий «Грэмми» и еще 12 номинаций. В 2023 году он выпустил мини-альбом, ставший саундтреком к хоррор-сериалу «Рой» — «Афиша Daily» публиковала рецензию на него.
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