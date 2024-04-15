Дональд Гловер откажется от псевдонима Childish Gambino после выхода еще двух альбомов

За работу в качестве Childish Gambino Гловер получил пять премий «Грэмми» и еще 12 номинаций. В 2023 году он выпустил мини-альбом, ставший саундтреком к хоррор-сериалу «Рой» — «Афиша Daily» публиковала рецензию на него.