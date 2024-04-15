Дональд Гловер откажется от псевдонима Childish Gambino после выхода еще двух альбомов

Сегодня в 00:22
Кадр: GQ/YouTube

Американский актер и музыкант Дональд Гловер заявил, что откажется от творческого альтер-эго Childish Gambino после релиза еще двух альбомов. Об этом написал Deadline.

Артист пообещал в эфире на радио Gilga, что пластинки «Atavista» и «Bando Stone & the New World» станут последними в дискографии проекта Childish Gambino. Будет ли после этого Гловер записывать музыку под другим именем, неизвестно.

За работу в качестве Childish Gambino Гловер получил пять премий «Грэмми» и еще 12 номинаций. В 2023 году он выпустил мини-альбом, ставший саундтреком к хоррор-сериалу «Рой» — «Афиша Daily» публиковала рецензию на него.

В 2024 году Гловер появился в главной роли в ремейке боевика «Мистер и миссис Смит. Кроме того, он выступил под псевдонимом Childish Gambino на фестивале Coachella вместе с Tyler, The Creator.

Подробности по теме
Childish Gambino обвинили в несправедливом отношении к людям, работавшим над его третьим альбомом
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами