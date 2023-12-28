Childish Gambino обвинили в несправедливом отношении к людям, работавшим над его третьим альбомом

Американского актера и музыканта Дональда Гловера, известного также как Childish Gambino, обвинили в жестоком обращении с людьми, работавшими над альбомом «Awaken, My Love!». Об этом сообщил NME.
В частности, против артиста выступила модель Джианнина Антонетта Отето, которая появилась на обложке пластинки. Она заявила, что Гловер воспользовался ей, а также стилистом и визажистом проекта, а также лгал им, в том числе об оплате работы.
Отето отметила, что все три участницы съемок были темнокожими женщинами и получили низкие гонорары. По словам модели, ей, стилисту и визажисту пообещали выплатить дополнительные средства позднее, но они так и не получили ничего.
«Единственным человеком, который получил остаток, была баля женщина, которая создала головной убор, хотя ее не было на съемочной площадке», — подчеркнула Отето.
Она заявила, что несколько лет боролась за справедливость — и это, как отметила девушка, «было утомительно, эмоционально и в целом печально». Модель отметила, что не радовалась выходу альбома с собой на обложке в течение долгого времени.
Альбом «Awaken, My Love!» вышел в 2016 году и стал третьим студийным лонгплеем Childish Gambino. В него вошли 11 песен, спродюсированных Гловером совместно с Людвигом Йоранссоном.