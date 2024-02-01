На стримингах выходит ремейк «Мистера и миссис Смит». Что пишут критики

В начале февраля на Amazon Prime состоится премьера сериала «Мистер и миссис Смит» — ремейка популярного боевика 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Главные роли в новом шоу исполнили Дональд Гловер, известный по «Атланте» и «Сообществу», и Майя Эрскин, игравшая в шоу «Мужчина ищет женщину» и «Бета».
Американские критики уже посмотрели сериал и поделились своими впечатлениями. Большинство похвалили экранную химию главных персонажей и отметили, что создатели умело показали конфликт между романтическими отношениями и работой киллера.
Что пишут критики
«События „Мистера и миссис Смит“ происходят в мире, где человек может добраться из тропиков до Манхэттена на вертолете, что и делают главные герои. Несмотря на это, сериал все равно ощущается правдоподобно, особенно когда Джейн полностью отдается работе, а Джон задумывается, чему он хочет посвятить свою жизнь. Такие беседы, как правило, разворачиваются за кухонным столом — иногда, правда, с оружием в руках. За несколько часов экранного времени сериал создает картину отношений героев, которая стоит того, чтобы ей сопереживать. Возможно, ремейк не станет таким же хитом, как оригинал, но при детальном рассмотрении он может показаться даже лучше», — написала Элисон Херман из Variety.
«„Мистер и миссис Смит“ не похож на большинство других шпионских сериалов. Конечно, это такой же побег от реальности, и там хватает перестрелок. Но не меньшее (если не большее) внимание шоу уделяет чувствам главных персонажей. Это позволяет зрителю быстро начать сопереживать двум незнакомцам, которые пытаются разобраться друг в друге и в самих себе. Гловер и Эрскин — это дуэт, который мы не ждали, и все же дуэт, за которым увлекательно наблюдать», — прокомментировала критик Collider Эмили Бернард.
«Даже с учетом знакомого сеттинга, сериал редко кажется высосанным из пальца. Все дело в эксцентричности и харизме главных персонажей, которые отлично смотрятся на экране», — отметил критик Financial Times.
«То, что делает шоу интересным, — это постоянные американские горки романтических отношений главных персонажей. Мы постоянно надеемся на счастливый финал, кринжуем от того, как неспособность к здоровому общению переносится в их шпионскую работу. Гловер и Слоун искусно создали параллельный мир, где муж и жена балансируют между постоянным смертельным риском их карьер и бытовыми проблемами», — написал The Knockturnal.
Однако харизма Гловера и Эрскин в сериале впечатлила не всех. Кинокритик The Hollywood Reporter Энджи Хан посчитала сериал неубедительным.
«Во время одного из самых драматических моментов шоу Джейн спрашивает другого персонажа, что о ней говорит Джон. „Он пытается понять, насколько вы подходите друг другу. Но он хочет быть с тобой вне зависимости от этого“, — отвечают ей. Эта фраза прекрасно демонстрирует главный вопрос шоу: могут ли два человека — любые два человека, необязательно секретные агенты — строить вместе жизнь, несмотря на, казалось бы, непреодолимые разногласия. Но „Мистер и миссис Смит“ ощущается слишком противоречивым, чтобы мы поверили, что за отношения героев действительно стоит бороться», — написала она.