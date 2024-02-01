На стримингах выходит ремейк «Мистера и миссис Смит». Что пишут критики

«События „Мистера и миссис Смит“ происходят в мире, где человек может добраться из тропиков до Манхэттена на вертолете, что и делают главные герои. Несмотря на это, сериал все равно ощущается правдоподобно, особенно когда Джейн полностью отдается работе, а Джон задумывается, чему он хочет посвятить свою жизнь. Такие беседы, как правило, разворачиваются за кухонным столом — иногда, правда, с оружием в руках. За несколько часов экранного времени сериал создает картину отношений героев, которая стоит того, чтобы ей сопереживать. Возможно, ремейк не станет таким же хитом, как оригинал, но при детальном рассмотрении он может показаться даже лучше», — написала Элисон Херман из Variety.