Звезда «Инферно» Фелисити Джонс снимется в комедии «Oh. What. Fun.»

Вчера в 22:37
Кадр: British Vogue/YouTube

Звезда «Инферно» и «Вселенной Стивена Хокинга» Фелисити Джонс снимется в рождественской комедии «Oh. What. Fun.» Майкла Шоуолтера. Об этом сообщил Deadline.

Помимо нее, в картине примут участие Мишель Пфайффер, Хлоя Грейс Морец и Доминик Сесса («Оставленные»). Какую роль исполнит Джонс, неизвестно.

Пфайффер сыграет женщину Клэр Клаустер, которая организует поездку для своей семьи на Рождество. Но близкие в суете забывают ее, после чего Клэр исчезает, а праздник оказывается под угрозой.

Как отмечается в синопсисе ленты, «ничто не остановит Клэр от того, чтобы устроить для родных торжество, которое они заслуживают». Морец и Сессе достанутся в проекте роли взрослых детей Клаустер.

Авторы картины называют ее любовным письмом к матерям. Они утверждают, что лента будет похожа по своей тональности на фильмы «Домой на праздники» и «Самолетом, поездом, машиной».

Шоуолтер («Мысль о тебе», «Выбывшая», «Глаза Тэмми Фэй») написал сценарий фильма вместе с Чандлером Бейкером на основе рассказа последнего, опубликованного Amazon Original Stories.

Кинематографисты также выступили продюсерами проекта вместе с Джорданой Моллик, Берри Уэлш, Джейн Розенталь и Кейт Черчилль. Лента будет представлена на стриминговом сервисе Prime Video.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами