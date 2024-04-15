Звезда «Инферно» Фелисити Джонс снимется в комедии «Oh. What. Fun.»

Звезда «Инферно» и «Вселенной Стивена Хокинга» Фелисити Джонс снимется в рождественской комедии «Oh. What. Fun.» Майкла Шоуолтера. Об этом сообщил Deadline.
Помимо нее, в картине примут участие Мишель Пфайффер, Хлоя Грейс Морец и Доминик Сесса («Оставленные»). Какую роль исполнит Джонс, неизвестно.
Пфайффер сыграет женщину Клэр Клаустер, которая организует поездку для своей семьи на Рождество. Но близкие в суете забывают ее, после чего Клэр исчезает, а праздник оказывается под угрозой.
Как отмечается в синопсисе ленты, «ничто не остановит Клэр от того, чтобы устроить для родных торжество, которое они заслуживают». Морец и Сессе достанутся в проекте роли взрослых детей Клаустер.
Авторы картины называют ее любовным письмом к матерям. Они утверждают, что лента будет похожа по своей тональности на фильмы «Домой на праздники» и «Самолетом, поездом, машиной».
Шоуолтер («Мысль о тебе», «Выбывшая», «Глаза Тэмми Фэй») написал сценарий фильма вместе с Чандлером Бейкером на основе рассказа последнего, опубликованного Amazon Original Stories.
Кинематографисты также выступили продюсерами проекта вместе с Джорданой Моллик, Берри Уэлш, Джейн Розенталь и Кейт Черчилль. Лента будет представлена на стриминговом сервисе Prime Video.