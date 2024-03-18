Мишель Пфайффер снимется в комедии «Oh. What. Fun». Ее поставит Майкл Шоуолтер

Американская актриса Мишель Пфайффер, известная по фильмам «Мрачные тени» и «Лак для волос», снимется в рождественской комедии «Oh. What. Fun». Ее поставит режиссер Майкл Шоуолтер сообщил Deadline.
Пфайффер сыграет Клэр Клаустер, которая организуется специальное праздничное мероприятие для своей семьи. Но родственники забывают о женщине в суматохе и теряют ее. В результате Рождество семьи оказывается под угрозой.
Сценарий фильма написал Шоуолтер при участии Чендлера Бейкера на основе рассказа последнего. Продюсерами проекта станут Шоуолтер и Джордана Моллик из Semi-Formal Productions, а также Берри Уэлш и Джейн Розенталь из Tribeca Productions и Кейт Черчилль.
Бейкер выступит исполнительным продюсером комедии. Когда начнутся съемки картины, пока неизвестно.
Ранее Шоуолтер снял драму «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй и Николасом Галициным. Она выйдет 2 мая на Prime Video. Фильм расскажет о романе матери тинейджера и молодого популярного музыканта.