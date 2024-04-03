Хлоя Грейс Морец присоединится к актерскому составу комедии «Oh. What. Fun»

Американская актриса Хлоя Грейс Морец («Периферийные устройства», «Зильс-Мария») снимется вместе с Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом», «Иствикские ведьмы») в комедии «Oh. What. Fun». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссером картины выступит Майкл Шоуолтер, снявший «Мысль о тебе», «Выбывшую» и «Глаза Тэмми Фэй». В актерский состав проекта также войдет Доминик Сесса, звезда драмеди «Оставленные» Александра Пэйна.
В фильме Пфайффер сыграет женщину Клэр Клаустер, которая организует поездку для своей семьи на Рождество. Но близкие в суете забывают ее, после чего Клэр исчезает, а праздник оказывается под угрозой.
Как отмечается в синопсисе ленты, «ничто не остановит Клэр от того, чтобы устроить для родных торжество, которое они заслуживают». Морец и Сессе достанутся в проекте роли взрослых детей Клаустер.
Авторы картины назвают ее любовным письмом к матерям. Они утверждают, что лента будет похожа по своей тональности на фильмы «Домой на праздники» и «Самолетом, поездом, машиной».
Сценарий проекта написал Шоуолтер вместе с Чендлером Бейкером на основе рассказа последнего, опубликованного Amazon Original Stories. Продюсерами «Oh. What. Fun» станут Шоуолтер, Джордана Моллик, Берри Уэлш, Джейн Розенталь и Кейт Черчилль. Съемки фильма начнутся в конце мая в Атланте.