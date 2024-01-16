«Коммерсант» узнал содержание новой экспертизы по делу Беркович и Петрийчук

Адвокат Беркович Ксения Карпинская назвала выводы новой экспертизы абсурдными. «Вывод эксперта о том, что „Финист Ясный Сокол“ — сказка фольклорная, а значит, женщины ее посмотрят и начнут совершать террористические действия, абсурден. Сама эксперт — женщина, которая тоже посмотрела этот спектакль, но ничего такого не совершила», — сказала она.