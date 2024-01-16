«Коммерсант» узнал содержание новой экспертизы по делу Беркович и Петрийчук

Новая экспертиза по делу режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук подтвердила оправдание терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает «Коммерсант», ознакомившись с экспертизой.
Экспертиза была проведена еще осенью 2023 года, заключение составила сотрудница ФСБ Светлана Мочалова. Она подчеркнула, что ее задача состояла в «лингвистической, а не юридической квалификации высказываний» героев пьесы.
Мочалова пришла к выводу, что Беркович и Петрийчук специально сформировали в пьесе «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересным и привлекательным для девушек и женщин».
Она также упрекнула обвиняемых в дискриминации мужчин и добавила, что фигурирующий в пьесе шариатский брак «подразумевает различные формы полиамории», «практически гарантирует невозможность возвращения женщины в русло традиционной семейной жизни». По мнению Мочаловой, само произведение может сформировать «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности».
Адвокат Беркович Ксения Карпинская назвала выводы новой экспертизы абсурдными. «Вывод эксперта о том, что „Финист Ясный Сокол“ — сказка фольклорная, а значит, женщины ее посмотрят и начнут совершать террористические действия, абсурден. Сама эксперт — женщина, которая тоже посмотрела этот спектакль, но ничего такого не совершила», — сказала она.
9 января прошло очередное заседание о продлении ареста Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Суд решил не выпускать постановщиц из СИЗО до 10 марта.
Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО около восьми месяцев. Уголовное дело на них завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую проводил религиовед Роман Силантьев вместе с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Пьеса «Финист Ясный Сокол» со сказочными мотивами рассказывает о судьбах российских женщин, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств. Главную героиню зовут Марьюшка, она решила сбежать к своему возлюбленному-террористу Финисту Ясному Соколу. В пьесе использованы протоколы реальных допросов и судебных разбирательств.
В 2020 году Беркович поставила по пьесе спектакль, который в 2022 году получил две премии «Золотая маска» за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.