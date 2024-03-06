Суд продлил арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Уголовное дело на Беркович и Петрийчук завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую проводил религиовед Роман Силантьев вместе с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.