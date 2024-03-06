Суд продлил арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссерке Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 10 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».
Театральные деятельницы обвиняются в оправдании терроризма из‑за поставленного ими спектакля «Финист Ясный Сокол». Они находятся под стражей уже с 5 мая 2023 года.
Уголовное дело на Беркович и Петрийчук завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую проводил религиовед Роман Силантьев вместе с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Пьеса «Финист Ясный Сокол» со сказочными мотивами рассказывает о судьбах российских женщин, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств. Главную героиню зовут Марьюшка, она решила сбежать к своему возлюбленному-террористу Финисту Ясному Соколу. В пьесе использованы протоколы реальных допросов и судебных разбирательств.
В 2020 году Беркович поставила по пьесе спектакль, который в 2022 году получил две премии «Золотая маска» за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.
*«Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.