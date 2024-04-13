Финляндия закроет морские погранпункты на границе с Россией

Правительство Финляндии решило с 15 апреля бессрочно приостановить работу морских пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом предупредила Федеральная таможенная служба РФ.
Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа приостановят для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.
В начале месяца Финляндия решила оставить границу с Россией закрытой до отдельного уведомления. В МВД страны объяснили необходимость этого тем, что РФ продолжает использовать «направляемую миграцию» против Финляндии.
В ноябре прошлого года Финляндия постепенно закрыла все КПП на границе с Россией. Финские власти объяснили ограничения большим потоком мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые прибывают в Финляндию с территории России. Премьер-министр Петтери Орпо обвинил в кризисе РФ.
14 декабря два пропускных пункта открыли и почти сразу закрыли. Причиной назвали большое число беженцев — за сутки в Финляндии попросили убежище 62 человека, пересекших границу с российской стороны.