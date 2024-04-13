Финляндия закроет морские погранпункты на границе с Россией

В ноябре прошлого года Финляндия постепенно закрыла все КПП на границе с Россией. Финские власти объяснили ограничения большим потоком мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые прибывают в Финляндию с территории России. Премьер-министр Петтери Орпо обвинил в кризисе РФ.