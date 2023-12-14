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Финляндия вновь закрыла два КПП на границе с Россией. Почти сразу после их открытия

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Власти Финляндии вновь закрыли два пропускных пункта на границе с Россией, которые заработали утром 14 декабря. Об этом сообщил Yle со ссылкой на министра внутренних дел Мари Рантанен.

По ее словам, вся граница между Россией и Финляндией будет закрыта вплоть до 14 января. Финляндия решила отказаться от открытия КПП, поскольку за один день в них прибыли сразу 62 человека, попросивших об убежище.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее заявлял, что работа пропускных пунктов будет зависеть от ситуации на границе. Рантанен предупреждала, что при наплыве беженцев КПП снова закроют.

Пограничные пункты пропуска с Россией перестали работать 30 ноября из‑за наплыва мигрантов из третьих стран. Пересекать границу с тех пор могли только грузовые автомашины.

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