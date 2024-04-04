Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределенный срок

Сегодня в 16:28
Фото: Anadolu/Getty Images

Правительство Финляндии решило оставить границу с Россией закрытой до отдельного уведомления. Об этом сообщает YLE News.

С инициативой не открывать границу, пока это кажется необходимым, выступило МВД страны. В ведомстве объяснили предложение тем, что РФ продолжает использовать «направляемую миграцию» против Финляндии.

В ноябре прошлого года Финляндия постепенно закрыла все КПП на границе с Россией. Финские власти объяснили ограничения большим потоком мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые прибывают в Финляндию с территории России. Премьер-министр Петтери Орпо обвинил в кризисе РФ.

14 декабря два пропускных пункта открыли и почти сразу закрыли. Причиной назвали большое число беженцев — за сутки в Финляндии попросили убежище 62 человека, пересекших границу с российской стороны.

С тех пор закрытие границы продлевалось каждый раз на два месяца. Последний такой срок должен был истечь 14 апреля. На российско-финской границе полностью закрыты все девять КПП. Даже граждане Финляндии не могут заехать через них на родину.

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