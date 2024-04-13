Doom запустили на программе мониторинга производительности Linux

Сегодня в 18:20
Изображение: id Software/Steam

Пользователь GitHub 0×0mer придумал, как запустить первый Doom на htop — программе для мониторинга производительности на Linux.

Попробовать сыграть в классический шутер на htop может любой владелец Linux — необходимые файлы и инструкция доступны на GitHub.

Программа отрисовывает каждый кадр из Doom при помощи очень мелкого шрифта. Управляется эта версия Doom, как и обычная — клавиатурой.

Геймеры любят переносить Doom на устройства, которые для игры совсем не предназначены. Шутер уже запускали на банкомате, калькуляторе, беговой дорожке, фотоаппарате и тесте на беременность. А в прошлом году в Швеции прошел турнир по игре Doom на газонокосилках.

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