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В Швеции прошел турнир по игре Doom на газонокосилках

Семён Гудошников
Сегодня в 20:36

Посетители выставки DreamHack Winter 2023 поучаствовали в соревнованиях по игре Doom на газонокосилках. Турнир транслировали на Twitch.

Легендарную игру 1993 года запускали на газонокосилках Husqvarna AM 430X Nera. Устройства стоимостью 3800 евро оборудованы экраном с диагональю 2,8 дюйма. Управление в игре осуществлялось с помощью колеса выбора функций и боковыми кнопками, которые отвечают за регуляцию мощности газонокосилки.

Всего на турнире было 13 матчей. Победитель получил ту самую газонокосилку с установленной Doom. Играть в классический шутер обладатель сможет и в мультиплеере, в режиме «1 на 1» — благодаря установленному на газонокосилке вайфай-модулю.

Геймеры любят переносить Doom на устройства, которые для игры совсем не предназначены. Шутер уже запускали на банкомате, калькуляторе, беговой дорожке, фотоаппарате и тесте на беременность. А в прошлом году венгерский нейробиолог научил играть во вторую часть Doom лабораторных крыс.

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