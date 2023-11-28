В Швеции прошел турнир по игре Doom на газонокосилках

Геймеры любят переносить Doom на устройства, которые для игры совсем не предназначены. Шутер уже запускали на банкомате, калькуляторе, беговой дорожке, фотоаппарате и тесте на беременность. А в прошлом году венгерский нейробиолог научил играть во вторую часть Doom лабораторных крыс.