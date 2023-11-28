В Швеции прошел турнир по игре Doom на газонокосилках

Посетители выставки DreamHack Winter 2023 поучаствовали в соревнованиях по игре Doom на газонокосилках. Турнир транслировали на Twitch.
Легендарную игру 1993 года запускали на газонокосилках Husqvarna AM 430X Nera. Устройства стоимостью 3800 евро оборудованы экраном с диагональю 2,8 дюйма. Управление в игре осуществлялось с помощью колеса выбора функций и боковыми кнопками, которые отвечают за регуляцию мощности газонокосилки.
Всего на турнире было 13 матчей. Победитель получил ту самую газонокосилку с установленной Doom. Играть в классический шутер обладатель сможет и в мультиплеере, в режиме «1 на 1» — благодаря установленному на газонокосилке вайфай-модулю.
Геймеры любят переносить Doom на устройства, которые для игры совсем не предназначены. Шутер уже запускали на банкомате, калькуляторе, беговой дорожке, фотоаппарате и тесте на беременность. А в прошлом году венгерский нейробиолог научил играть во вторую часть Doom лабораторных крыс.