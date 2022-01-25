Датчики, доспехи и VR-шлемы: как нейробиолог научил крыс играть в Doom

Виктор Тот, венгерский нейробиолог, экс-сотрудник нью-йоркского Института медицинских исследований имени Файнштейна научил трех крыс играть в Doom II — одну из самых известных видеоигр 1990-х. О том, как ему это удалось, рассказывает Vice. Исследователь работал в сфере машинного обучения и изучал нейронные процессы, но никогда не взаимодействовал с лабораторными животными, пишет издание. Идея, говорит Тот, пришла из неоткуда.

«Я выбрал крыс, потому что они могут передвигаться в маленьких замкнутых пространствах, опираясь на инстинкты, а также учатся выполнять действия в ответ на определенный контакт с ними», — сообщает ученый. Интуитивно возникли и клички для крыс: Ромеро, Кармак и Холл — по фамилиям создателей Doom II. Затем он собрал замысловатую конструкцию в виде металлического каркаса, удерживающего большой мяч из полистирола — легкого синтетического материала, который используют для упаковки хрупких товаров. К костюмам (или, как говорит Vice, доспехам) для крыс он подвел датчики, которые призваны фиксировать движения животных, когда они бегут по поверхности мяча. Мяч вращается при помощи мотора, затем он останавливается, призывая крыс приводить его в движение лапами. Перед испытуемыми Тот установил изогнутый монитор, чтобы они имели полный обзор картинки в игре. Наконец, он напечатал на 3D-принтере VR-шлемы для крыс, опираясь на данные другого подобного эксперимента. Группа европейских ученых провела его еще в 2009 году, чтобы изучить, как крысы ориентируются в виртуальной реальности.

© TheGamer/YouTube

Нейробиолог говорит, что печать устройств обошлась ему в 2000 долларов, а общие затраты на эксперимент составили около 4000. Однако на этом подготовка не закончилась. Исследователь создал собственные варианты уровней игры: он расставлял противников так, чтобы крысы научились замечать и реагировать на них. Автор эксперимента научил животных двигаться в направлении врага и стрелять в него: «Каждый раз, когда крыса совершала верные действия, я давал ей порцию смешанного с водой сахарного сиропа. Если я давал ей слишком много, она объедалась, ленилась и переставала играть». Также он установил устройства, которые обдавали животных потоком воздуха, если в игре они врезались в стену. Тот мотивировал крыс на стрельбу с помощью системы магнитов, которая, как пишет Vice, «то тянула, то толкала» игроков, однако подробное описание механизма не приводится. Согласно статистике, которую вел ученый, самым умелым и бойким игроком стал Ромеро — он прошел 15 уровней кряду, уничтожив всех врагов. Кармак прошел пять уровней, Холл — два-три, говорит Тот. Эксперимент длился около семи месяцев. Теперь Тот намерен еще глубже изучить поведение крыс в виртуальном пространстве и возможности их обучения — в том числе с помощью новых игр и новых жидкостей. Также он намерен запустить канал в Twitch. «Люди шутят, что играли в Doom мышкой, а теперь могут делать это крысой», — говорит нейробиолог.

Подробности по теме Стартап Neuralink Илона Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли Стартап Neuralink Илона Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли