Съемки сиквела «Чебурашки» начнутся в мае

Съемки сиквела российского фильма «Чебурашка» начнутся в мае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на продюсера ленты Дениса Жалинского.
По его словам, в работе над продолжением примут участие все актеры из оригинальной картины. Предполагается, что съемочный период продлится вплоть до поздней осени.
«Потом будет длительный период постпродакшена длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов», — поделился Жалинский.
Релиз кинопроекта запланирован на 1 января 2026 года. Действие фильма развернется спустя год после событий первой части серии. В ленте появятся новые персонажи. Автором сиквела выступает Дмитрий Дьяченко, автор оригинальной ленты.
«Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав более 7 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма.