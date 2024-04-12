Съемки сиквела «Чебурашки» начнутся в мае

Сегодня в 19:16
Фото: «Централ Партнершип»

Съемки сиквела российского фильма «Чебурашка» начнутся в мае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на продюсера ленты Дениса Жалинского.

По его словам, в работе над продолжением примут участие все актеры из оригинальной картины. Предполагается, что съемочный период продлится вплоть до поздней осени.

«Потом будет длительный период постпродакшена длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов», — поделился Жалинский.

Релиз кинопроекта запланирован на 1 января 2026 года. Действие фильма развернется спустя год после событий первой части серии. В ленте появятся новые персонажи. Автором сиквела выступает Дмитрий Дьяченко, автор оригинальной ленты.

Одновременно с «Чебурашкой-2» в прокат выйдут семейные фэнтези «Горыныч» и «Сивка-Бурка». Актер Сергей Гармаш утверждал, что «Чебурашка-2» будет не последней частью франшизы.

«Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав более 7 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма.

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