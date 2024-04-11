В 2021 году британские геофизики и вулканологи пришли к выводу, что извержение Везувия уничтожило население Помпеев примерно за 15 минут. При этом большая часть жителей погибла не от потоков лавы, а от раскаленного облака пепла, вулканического стекла и углекислого газа температурой более 100 градусов. Из 20 тыс. жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2 тыс. человек, большинство жителей покинуло город до катастрофы.