При раскопках в Помпеях найдены невероятно хорошо сохранившиеся фрески и другие произведения искусства. Об этом сообщает Би-би-си.
По мнению археологов, обнаруженные фрески — в числе лучших из когда‑либо найденных в Помпеях, городе, погребенном под пеплом Везувия в 79 году нашей эры.
Фрески расположены в банкетном зале с темными стенами. Предположительно, он принадлежал богатому гражданину и политику Авлу Растию Веру. На эту указывают надписи с инициалами ARV, которые находят как в «темной комнате», так и в пекарне и прачечной по соседству. Ученые считают, что все эти помещения были единым комплексам с общим водопроводом.
На одной из фресок изображен бог Аполлон, который пытается соблазнить жрицу Кассандру. На другой — встреча принца Париса и Елены Прекрасной (Троянской). Согласно легенде, после похищения Елены Парисом началась Троянская война.
Фреска с Аполлоном и Кассандрой
Фреска с Парисом и Еленой
В темном зале почти полностью сохранился мозаичный пол, который выложен из более чем миллиона белых плиток. А его темные стены, вероятно, помогали скрыть копоть от светильников, освещавших комнату после заката. Археологи предполагают, что в мерцающем свете фрески казались почти ожившими.
В 2021 году британские геофизики и вулканологи пришли к выводу, что извержение Везувия уничтожило население Помпеев примерно за 15 минут. При этом большая часть жителей погибла не от потоков лавы, а от раскаленного облака пепла, вулканического стекла и углекислого газа температурой более 100 градусов. Из 20 тыс. жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2 тыс. человек, большинство жителей покинуло город до катастрофы.
Раскопки древнеримского города начались в 1748 году, но еще треть территории лишь предстоит очистить от вулканических обломков и пепла. В 2020 году в Помпеях обнаружили древнюю закусочную, которая через две тысячи лет после извержения вновь открылась для посетителей.