Закусочная в Помпеях, скрытая слоем пепла две тысячи лет, вновь откроется для посетителей

Кормить в античной закусочной, к сожалению, не будут. Зато посетители смогут увидеть мраморный пол, яркие фрески и глиняные горшки, в которых остались кости уток, свиней, коз, рыб и улиток. Содержание посуды привело исследователей к выводу, что одно из блюд в заведении было паэльей.

Ресторан быстрого питания в Помпеях, сохранившийся под слоем пепла Везувия и недавно найденный археологами, вновь откроется для посетителей. Об этом пишет The Guardian .

Наряду с посещением термополия (так в Древнем Риме называли трактир с горячей едой) зайти можно будет в два особняка, которые были найдены неподалеку. Все они находятся в местности Regio V, что на севере от археологического парка Помпеи и недалеко от Неаполитанского залива.

Regio V — самое интенсивное место раскопок в Помпеях с 1960-х годов. Античный термополий там обнаружили в 2020 году, а после нашли еще с десяток подобных заведений. Ученые считают, что в закусочные ходили бедные жители Помпеев, у которых не было кухни дома. Типичное меню таких забегаловок включало хлеб с соленой рыбой, печеный сыр, чечевицу и вино.

Помпеи были погребены в пепле и пемзе от извержения Везувия в 79 году нашей эры. Катаклизм унес жизни от 2000 до 15 000 человек. Руины древнего города были обнаружены в XVI веке, и с тех пор археологам удалось раскопать около двух третей его территории.